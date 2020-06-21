Sabah yazarından Twitter'ın kurucusuna: Günlerdir hesabımdaki takipçi ve etkileşim sayım dondu da beni de sansürlüyor musun Jack?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'e bugünkü köşesinden, "Şüpheleniyorum, zira günlerdir hesabımdaki takipçi ve etkileşim sayım dondu da beni de sansürlüyor musun Jack?" diye sordu.

Altınok, "Jack'in, 83 milyon takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı siyasi paylaşımları sınırlandırmasının gerekçesi nedir?

Trump'ın kısıtlanan paylaşımlarında hukuki bir sorun gösteremediklerine göre bu sansür değil mi?" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Twitter geçenlerde de Koronavirüs salgınıyla ilgili "yanıltıcı bilgilere izin vermeme" gerekçesiyle sağlık tavsiyeleriyle örtüşmeyen bilgi içeren tweetlerin engelleneceğini ve kullanıcıların da söz konusu paylaşımları kaldırmaya zorlanacağını duyurdu. Dün de maske karşıtı Katie Hopkins'in hesabını askıya aldı.

Kimin sağlık tavsiyesine uyacağımıza karar vermek Jack'e mi kaldı?" görüşünü savundu.

Altınok, "Mesela ben de Twitter'daki hesabımdan pandemiyle ilgili alternatif bilimsel tezleri dile getiriyorum. Ya da Trump'la ilgili ABD merkez medyasının kimi görüşlerini eleştiriyorum." ifadesini kullandı.

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