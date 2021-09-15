Sabah yazarından Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a: Ertuğrul Özkök kadar bile olamadın, gazeteni de yönettiğin ekibini de rezil ettin

Sabah yazarı Melih Altınok, aşı karşıtlarının Maltepe miting alanında gerçekleştirdiği miting üzerinden Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ı eleştirdi.

Altınok, Hürriyet gazetesinde söz konusu miting haberini “Ölürüz de robot olmayız” başlığıyla vererek “kafa bulduklarını” söyleyen Hakan’a yönelik, “Kriz anlarında resmi ideolojinin sözcülüğüne soyunmak, güçlünün, çoğunluğun yanında yer almak, toplumsal histeriyi körüklemek Hürriyet'in genlerinde var. Ama o rezil dönemlerde gazeteyi yöneten Ertuğrul Özkök bile ‘411 el kaosa kalktı’ manşetinden tut da Ahmet Kaya için attığı ‘Vay şerefsiz’ başlığına kadar her işinin arkasında... Onun kadar bile olamadın Ahmet. Gazeteni de yönettiğin ekibini de rezil ettin” ifadelerini kullandı.

Alıntok, “Duyamadım, bu da unutulur mu diyorsun? Haklısın, unutulur. Benim merak ettiğim, sen nasıl unutabiliyorsun?” ifadesini kullandı.

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Hakan söz konusu mitingle ilgili ne demişti? Hakan 13 Eylül tarihli köşe yazısında, şunları kaydetmişti: Peki biz ne yapmışız? “Bill Gates bize çip takma’ eylemi” diye başlık atarak mitingle matrak geçmişiz. “Aşı karşıtları korona olma pahasına toplandı” diyerek safımızı belli etmişiz. “Ölürüz de robot olmayız” mesajını öne çıkararak mitingle kafamızı bulmuşuz. "Pes dedirttiler” diye başlık atıp mitinge yönelik yaklaşımımızı ortaya koymuşuz. Bütün bu ve buna benzer apaçık vurgulara rağmen... Hürriyet’in Bekçi Murteza’sı haberi beğenmiyor, olmazlanıyor, mızmızlanıyor.

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