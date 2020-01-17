Sabah yazarından Ahmet Hakan’a: Aydın Bey gittiğinden beri uçağa daha sık binmeye başlaman, zihninde ve vicdanın kuşbakışı etkisi yaratmış olabilir

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın 5 yıl önceki Selahattin Demirtaş yayını eleştirmeye devam etti.

Hakan’ın yayına ilişkin, “Selahattin Demirtaş, bizim ekranımızda saz çalıp türkü söylerken manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle bir şeydi Bir umut doğmuştu. Süper bir umut... HDP, iktidarla işbirliği yapmakta ve silahların bırakılmasında aktif bir rol oynamaktaydı... Orta Anadolu'nun en muhafazakâr kentlerinde bile iyimser bir bekleyiş vardı. Selahattin Demirtaş çıktığı televizyon programlarında Türkiyeli bir duruş sergiliyordu” açıklamasına köşesinde yer veren Altınok, “Aydın Bey gittiğinden beri uçağa daha sık binmeye başlaman, zihninde ve vicdanın kuşbakışı etkisi (overview effect) yaratmış olabilir Ahmet. Özeleştiri de kişinin ruhsal bütünlüğü için çok faydalıdır. Çünkü hepimiz hatalar yapabilir, yanlış kararlar verebiliriz” görüşünü savundu.

Altınok, “Ama ne aydınlanmış’ görünüyorsun Ahmet, ne de yaptığın özeleştiri. Tarihi bugününe giydirmeye çalışıyorsun, o kadar” ifadesini kullandı.

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