Sabah yazarı Uluç'tan gazetesine eleştiri: Korona olmasa, nasıl gazete, nasıl ek yapacaktı bunlar?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesini yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) haberleri nedeniyle eleştirdi. Uluç, "Mesela cumartesi sabahı pabuç kadar harflerle "Rehavet yok. Tehdit ciddi' manşeti ile çıkıp okuyanı geren benim gazetemde insanı rahatlatacak şey ne? Koronasız tek sayfa yok eklerimizde yani pes!" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Uluç, "Televizyonda müzik ve eğlence kanalları var. Size birkaç saat de olsa, Koronavirüs'ü aklınızdan çıkarma fırsatı veriyor. Peki gazeteler. Mesela cumartesi sabahı pabuç kadar harflerle 'Rehavet yok. Tehdit ciddi" manşeti ile çıkıp okuyanı geren benim gazetemde insanı rahatlatacak şey ne?

Eklerimiz... Hafta sonu iki ekimiz var üstelik. Günaydın ve Cumartesi.. Kahvemi içtim. Uzandım. Öbür gazeteler gelene dek, bizim eklerle keyif yapacağım. Gel de yap! Yahu iki ek de korona ile başlıyor, korona ile bitiyor. Koronasız tek sayfa yok eklerimizde yani pes! Öteki gazeteler geldi. Onlar da öyle..

Kafamda bir soru, Korona olmasa, nasıl gazete, nasıl ek yapacaktı bunlar?" ifadesini kullandı.

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