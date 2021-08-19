Sabah yazarı Uluç'tan Ahmet Hakan'a: Hadi Afgan ordusunu ABD kurdu, peki, Taliban'ı kim kurdu?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a, "Hadi Afgan ordusunu ABD kurdu, peki, Taliban'ı kim kurdu?" diye sordu.

Uluç yazısında, "Gazetelerimiz ve çoğu yazarlarımız, Amerika'nın askerlerini geri çekme kararının, Afganistan'ı Taliban'a terk etmek olduğunu yazıyorlar. Bakın Ahmet Hakan ne diyordu geçen gün? 'Afgan ordusu 300 bin. Taliban 70 bin' '70 bin, 300 bini nasıl ezip geçer?' Amerikan eliyle ordu kurarsan geçer..' Peki Sevgili Ahmet Hakan, hadi Afgan ordusunu ABD kurdu. Peki, Taliban'ı kim kurdu? Bugün 70 bin olan Taliban 50, yazı ile elli medrese öğrencisi (Tüllap) tarafından kuruldu. Pakistan sınırındaki Afgan kenti Kandahar'a yerleşip Pakistan'ın ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve İran'ın yardımıyla hızla gelişti. Başta Pakistan, Taliban'a destek olan ülkelerin ortak özellikleri var.. Hepsiyle ABD yakın ilişkiler içinde." ifadesini kullandı.

Uluç şunları kaydetti:

"Zamanın ABD Dışişleri Bakanı Foster Dulles, Doğu ve Ortadoğu'yu bir şekilde kontrolü altına almak için NATO'ya paralel CENTO örgütünü kurmuştu. 27 Mayıs sabahı ihtilal bildirisini bizzat okuyan Alparslan Türkeş, 'NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız' diye bağırıyordu. O kadar güçlüydü, Amerika'nın kurduğu, ama gözlemci üye olarak katıldığı CENTO..

Yani başta Pakistan, 50 kişilik Taliban'ı hızla geliştirenlerin hepsi Amerika ile çok yakın ilişkiler içindeki devletlerdi. Biz o zaman Ankaralı gazeteciler, Afganistan'a yönelik Rus işgalinin ardından, Ortadoğu'ya giden yolların Sovyetler'e açılmasını önlemek üzere, gerilla savaşı yapacak bir dinci gurubun CIA tarafından örgütlendiğini başkent diplomatik çevrelerinden duyuyorduk.

CIA'in örgütlediği Taliban, gene CIA'in işbirliği yaptığı CENTO üyesi İslam ülkelerinin gizli servislerinin desteği ile Afgan-Pakistan sınırında gelişti. 12 Eylül İkiz Kuleler faciasından sonra ABD, Taliban'dan, kendi bölgesinde kamp kuran Usame bin Ladin'i istedi. Taliban kabul etmedi ve ABD-Taliban işbirliği fiilen bitti. Ne var ki, ok yaydan çıkmış, Taliban yeterli güce ulaşmıştı.

Şimdi, Amerika'nın askerlerini çekmesinin üzerine Taliban'ın 4 günde Kâbil'e girip ülke yönetimine el koyması üzerine bizde de "Taliban'ı Afganistan'a ABD yerleştirdi" diyenler çok... Doğru ama, bu yerleştirme, 2021'de ABD'nin askerlerini Afganistan'dan çekmesi değil, geçen yüzyılda, işin tam da içinde ve başında olarak Taliban'ı kurmasıyla başladı.