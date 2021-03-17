Sabah yazarı Uluç: Kerem Bursin'e "Cehenneme kadar yolu var" demek geldi içimden

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde katılan oyuncu Kerem Bursin’in sunucu Bay J’nin "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti” sözlerinin ardından salonu terk etmesine ilişkin olarak, "Cehenneme kadar yolu var' demek geldi içimden" yorumunu yaptı.

Uluç yazısında, "Bilmem nere ödül törenlerinde sunucu, 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Kerem Bürsin'i sunarken, çok hoş bir şaka yapmış. 'Siz bu dizi oyuncularının bölüm başına yüz bilmem kaç bin lira aldıkları dizileri çekmek için nasıl yorulduklarını bilemezsiniz' gibi bir şey. Kerem efendi de kızmış, salondan çıkmış gitmiş. 'Cehenneme kadar yolu var' demek geldi içimden. İçinde bol da gerçek olan bir şakaya böyle kızılan ülkede 'Mizah' kalır mı?. Açın televizyonlarınızı da, mesela o yerin dibine sokmak için yarıştığımız Amerika'daki şov programlarında, Başkan'ın kendisinden başlayarak en ünlü kişiler, en dev özel, resmi kurumlar için yapılan şakalara bir bakın ve utanın efendiler. Nasreddin Hoca'lar, İncili Çavuş'lar, Eşref'ler, Nef'i'ler, Neyzen'ler, Cemal Nadir, Oğuz Aral, Turhan Selçuk, Bedri Koraman, Salih Memecan'lar, Muammer Karaca, Dümbüllü İsmail, Naşit'ler ve daha kimler kimler yetiştiren bu ülkede mizahı bitirdik." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Oyuncu Kerem Bürsin ödül törenini terk etti; Bay J'den açıklama geldi: Sadece sarkastik bir şakaydı