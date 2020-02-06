Sabah yazarı Uluç: Kanallar korkularından kendi kendilerini sansürlüyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Show TV'nin "Neşeli Günler" filmini yayınlarken bir cümlenin sansürlenmesini bugünkü köşesine taşıdı. RTÜK, devreye girmeden kanalların zaten kendine otosansür uyguladıklarını dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Kanat Atkaya'nın "Sizi gidi sancürcü ‘gibicibicisler" başlıklı yazısında atıfta bulunan Uluç, "Ah Sevgili Kanat ah! Sen bu RTÜK denen kurumun ne menem şey olduğunu bilmez misin?. Yahu sen uzayda mı yaşıyorsun? Koskoca bir yazı yazmışsın. Show TV, 1978 yapımı Neşeli Günler filmini yayınlarken, bir cümleyi sansürlemiş de... 'İçişleri Bakanı hemşerim olur.

Bir telefonla kurtardım.' İşte bu cümleyi çıkarmış Show TV de, Kanat ona kızmış. Yahu televizyonlar, neleri, nasıl sansürlüyor, buzlandırıyorlar hiç görmedin duymadın mı? Beyoğlu'ndaki haber filminde, dükkan isimleri buzlanıyor yahu. Ya RTÜK gizli reklam diye ceza keserse diye" ifadesini kullandı.

Uluç, "Adam elini dudağına götürüyor.. Sahne buzlu.. Buzun içinden duman üflüyor havaya..

Onu görüyoruz, ama eşeğiz ya, sigara içtiğini anlamıyoruz. Şimdi bizi "eşek" sanan, buzlamayı yapan kanal mı, RTÜK mü, bil bakalım! Hayır RTÜK, mütük değil Kanat. Kanallar korkularından kendi kendilerini sansürlüyorlar. Oto sansür yani. Bu RTÜK'ün, neye, kime, ne zaman, nasıl ceza keseceği belli değil Kanat! Yıllardan beri belli değil. O zaman 'Korkulu rüya görmektense uyanık yatar' bir cümleyi makaslar, bela olacak her şeyi buzlarsın biter gider!" görüşünü savundu.

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