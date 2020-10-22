Sabah yazarı Uluç: Gol asıl sana oldu Ahmet Hakan dostum, bilmediğin konularda yazma...

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın 'Gucci çorapları'nı yazdığı köşesini eleştirdi. Uluç, "Gol asıl sana oldu Ahmet Hakan dostum, bilmediğin konularda yazma..." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Ahmet Hakan cinlik (!) yapıyor.. 'Şimdi semt pazarına gidip 3 liraya aldıkları çorabı yırtık pırtık yapsalar, Gucci'ye amma gol olur ha!.' Gol asıl sana oldu Ahmet Hakan dostum. Bilmediğin konuları yazma... 'Yırtık pırtık blucin/ Haydi gidelim parka' şarkısı dillere düşeli 40 yıl oluyor..Ve senin dediğin blucinler, semt pazarında beş liraya satılırken, ben yeğenlerim Önder ve Zeynep'e 'Hadi size yeni yıl hediyesi alalım. Siz seçin' diyeli de nerdeyse çeyrek asır.. Beni Diesel mağazasına götürdüler ve en aşınmış, en yırtılmış birer cin seçtiler ki, eşek yükü ile para ödedim." ifadesini kullandı.

Uluç, "Sonra bir maç için Moskova'ya gittim ki, en pahalı cadde üzerinde, basket sahası büyüklüğünde Diesel mağazası. Kapısında Rus gençleri vitrindeki 'Yırtık pırtık blucinler'i almak için kuyrukta.. Moda dediğimiz şey işte bu Ahmet!. 'Peki, semt pazarından mı, Gucci mi kim bilecek' mi diyorsun şimdi de..

'Sen biliyorsun ya.. Yetmez mi?' Bu laf için de bana bir yazı daha yazdırman gerekmez, İnşallah!" yorumunu yaptı.

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