Sabah yazarı Uluç: Ferhan gibi sayısız sanatçı yetiştiren bir dev için tek sütun "hastanede" haberini bile çok görmüşler

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, dün yaşamını yitiren sanatçı Ferhan Şensoy'un hasta olduğunu bilmediğini belirterek, "Ferhan gibi sayısız sanatçı yetiştiren bir dev için tek sütun 'hastanede' haberini bile çok görmüşler" düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Caner gazetelerle bahçeye girerken 'Ferhan Şensoy ölmüş' deyince, kalakaldım. Hasta olduğunu dahi bilmiyordum. Güzel bacaklı, orasını burasını açan kadınların resimlerini her gün, ama her gün vazife gibi basan, mesela daha dün bana 'Yahu Hande Erçel resimsiz bir gün, ne olur' diye bağırtan magazin(!) sayfalarımız, kültür-sanata ayrılmış o "sıradağlar gibi(!) sütunlarda" Ferhan gibi müthiş oyuncu, yönetmen, yapımcı, yazar, hepsinden önemlisi sayısız sanatçı yetiştiren bir dev için tek sütun "hastanede" haberini bile çok görmüş, ne yapayım.. Ve de pisi pisine ölmüş.. Damarından bir tedavi görmüş. Ama o tedavi için deriden girdikleri yer, mikrop kapmış, iltihaplanmış ve koca Ferhan'ı götürmüş" ifadesini kullandı.

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