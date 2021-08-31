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Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e mektupla veda etmişti: Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne...

Bir süredir tedavi gören Ferhan Şensoy, 70 yaşında aramızdan ayrıldı

31 Ağustos 2021 10:29

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, bugün yaşamını yitirdi. Ferhan Şensoy kısa süre önce yakın arkadaşı sanatçı Rasim Öztekin'i kaybetmişti.  Ferhan Şensoy bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu ve Rasim Öztekin'in cenazesine gidemeyerek dostuna bir mektup ile veda etmişti.

TIKLAYIN - Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

“Bir gün ben de uçup geleceğim...”

Şensoy'un ölüm haberi sonrası bu mektup gündem oldu. O mektupta, şu ifadelere yer verilmişti:

"Orta oyuncuların amatör kolu Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti Rasim. Kısa sürede Orta oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta Oyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."

Anadolu Ajansı (AA), Ferhan Şensoy'un yaşamını yitiren 62 yaşındaki sanatçı Rasim Öztekin için yazdığı mektubu sansürlemiş; mektupta yer alan, “Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede” cümlesindeki, “neşeli bir meyhanede" kısmını çıkarması dikkati çekmişti.

TIKLAYIN - Anadolu Ajansı, Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin için yazdığı mektupta "neşeli bir meyhane" ifadesini sansürledi

 

Orta oyunculatiyatrorasim öztekinFerhan Şensoy
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