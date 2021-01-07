Sabah yazarı Uluç: Ertuğrul Özkök, kendini yok etmek için elinden geleni yapıyor, kendine gelmesi için çırpınıyorum

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e ilişkin olarak, "Kendini yok etmek için elinden geleni yapıyor.. Kendine gelmesi için çırpınıyorum. Yanlış anlamayın.. Kendim için.. Okuyacak o kadar az şey kaldı ki gazetelerde.. Hele de 'Sosyal medya talimatı ve kendi bir nevi otosansürü denge politikası' yüzünden Hürriyet'te..." görüşünü savundu.

Uluç, "New York Times ve Daily Sabah olmasa, gazete okumaya ayırdığım öğleden sonralarım boş geçecek.. Ertuğrul, 70'li yıllarda Yankı'da çalışırken M. Ali Ağabey'in (Kışlalı) bulup getirdiği ve benim her hafta bölüm bölüm tercüme edip, Yankı'nın 'Seks' sayfasına koyduğumuz Hite Raporu'nu yeni keşfetmiş. Yarım asır sonra.. Bu arada bir parantez.. Yankı dünya üzeri benzeri haber dergilerinde 'Seks' sayfası açan ilk dergiydi. Söyleyen ben değilim. Time, tarihinin ilk Seks sayfasını açarken, Yankı'yı örnek göstermişti. Neyse.. Yarım asır sonra yarım sayfa.. Köşe dolmamış. Şimdi Spotify yazamıyor ya nedense.. 'En Kadın Soprano Maria Callas' demiş.. Yani 'En Büyük Soprano' tamam da.. Kadın?" diye sordu.

Uluç yazısında, "Yetmez. Üç Soru İşareti daha.. Dünya zengini Yunanlı armatör Aristotle Onassis'in dünyaca ünlü teknesini dolduran güzeller dururken, Callas ile evlenmesini 'Entel havası atmak için' diye yorumlayan dünya bir de anekdot icat etmişti. Onassis sabah kalkmış.. Yanında yatan Callas'a bakmış, bakmış ve dürtmüş.. 'Uyan da bir şarkı söyle..' Ertuğrul Callas'ı kimler arasından seçtiğini de yazmış. Netrebko.. Rebeka.. Bu isimleri duyan, bilen kaç kişi var aranızda?. Ama Leyla Gencer dersem dünya tanır.. Hem dünya çapında soprano.. Hem de yüzüyle, vücudu, duruşu ve havası ile muhteşem kadın, Leyla Gencer.. Onun adı bile yok, üç resimli koca soprano yazısında.. Ne kadın olarak, ne de soprano.. Leyla'nın La Scala baş sopranosu Leyla'nın günahı da Türk olmak.. Ya da medyamızdaki aşağılık kompleksi.. 'Türk'se iyi değildir!.' Ertuğrul.. Eline bir demet çiçek al.. Beşiktaş iskelesine git ve Leyla'nın küllerinin dolaştığı Boğaz'ın sularına at ve de ki.. 'Özür dilerim!" ifadesini kullandı.