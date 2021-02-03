Sabah yazarı Uluç: Bu ülkede işini yapan hangi gazeteci var ki?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Televizyon yazarları mı?. Bu ülkede işini yapan hangi gazeteci var ki?. Dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayan bitmez tükenmez 3 saatlik dizilerde o gece kimin kimi vurduğunu, kimin kimi öptüğünü yazarak, yani bir de reklamlarını yaparak, işlerini bitirdiklerini sanan asıl has dizi izleyicileri bizzat onlar." görüşünü savundu.

Uluç yazısında, "Sırf özel TV'lerle rekabet olsun diye, TRT 1 anayasal ve yasal bütün görevlerini bir kenara attı. Ana Haberlerden sonra başlayan 'Aile İzleme Saati'nde, yani 20.00'de başlayıp 01.00'e dek süren 3 saatlik diziler yayınlıyor, her gün.. Sırf özel TV'lerle sidik yarışı olsun diye. Ayni diziyi, ayni evin bütün fertleri izler mi, 7'den 70'e.. Hele de ertesi gün dersi olan çocuklar, gençler.. İşi olan büyükler, gece yarılarına dek oturabilir mi?. Bunu düşünmek, maaşlarını benden alan insanların görevi değil mi?" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Televizyon yazarları mı?. Bu ülkede işini yapan hangi gazeteci var ki?. Dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayan bitmez tükenmez 3 saatlik dizilerde o gece kimin kimi vurduğunu, kimin kimi öptüğünü yazarak, yani bir de reklamlarını yaparak, işlerini bitirdiklerini sanan asıl has dizi izleyicileri bizzat onlar. Eleştirmek ve olanla, olması gerekeni yazmak görevleri akıllarından bile geçmiyor. Kendi gurup kanallarının reklamını yapsınlar, tamam. Benim vergilerimle yaşayan, maaşlarını benim ödediğim kişilerin yönettiği TRT'nin bu paraları ne kadar hak ettiğini bilme hakkım elimden alındı." ifadesini kullandı.