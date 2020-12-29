Sabah yazarı Uluç: Benim güya 'dördüncü güç' olan zavallı medyam, sosyal medyaya köle olmuş

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Benim güya 'dördüncü güç' olan zavallı medyam, sosyal medyaya köle olmuş" görüşünü savundu.

Uluç, "Yani bir insan bu kadar şerefsiz, bu kadar onursuz, bu kadar hain, bu kadar aşağılık olur mu? 'Sosyal medya' dediğimiz şeyin büyük bir bölümünün nasıl soysuzlardan oluştuğunu ve bunların cezasız kaldıkları, hatta takibe bile uğramadıkları için meydanı boş bulup nasıl azdıkça azdıklarını her gün artan öfkeyle görüyoruz. Görüyor da ne yapıyoruz? Hiçbir şey!" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Yapıyor muyuz İçişleri Bakanımız? Yapıyor muyuz? Emniyet Genel Müdürlüğü? Yapıyor muyuz?. Polisin Siber Suçlar Dairesi ve onun şefleri? Ya medya?. Benim güya 'dördüncü güç' olan zavallı medyam...Sırtını, haberlerini ve köşelerini sosyal medya soysuzlarına dayamış, onların hizmetine girmiş, onlara göre yayın yapan, mesela bu ülkenin en ünlü sanatçılarından birine söven soysuzu 'Tel'in' edeceğine, o soysuzu mahkemeye veren sanatçıyı eleştiren, sosyal medyaya köle olmuş medyam.." ifadesini kullandı.



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