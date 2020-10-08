Sabah yazarı Uluç: Ahmet Hakan'ın yazısı kendisi ve onun yönettiği Hürriyet'i bağımsız gazetecilik ilkelerinin değil, sosyal medyanın yönettiğinin itirafı...

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın yazısındaki "Falanca tutuklansın' diye sosyal medyada kampanya yapmak, o kadar da kötü, fena, berbat bir şey değilmiş." yoruma tepki gösterdi. Uluç, "Ahmet Hakan'ın yazısı kendisi ve onun yönettiği Hürriyet'i bağımsız gazetecilik ilkelerinin değil, sosyal medyanın yönettiğinin itirafı..." görüşünü savundu.

Uluç, "Nasıl kurnaz ve ucuz yoldan, 'Anayasanın ve tabii devletin temeli, bağımsız yargı gücünü sosyal medya yönetsin' alkışı ve çağrısı yapıyor, alttan alttan.. Ama bu bir itiraf aslında.. Yazar Ahmet Hakan'ı ve onun yönettiği Hürriyet'i bağımsız gazetecilik ilkelerinin değil, sosyal medyanın yönettiği itirafı.. Ölen kadını hem de bıçakladığı sabit olduğu için müebbet hapisle yargılanan, suratına su bardağı fırlatıp bayıltan ve 35 yıl istenenler, kiralık katil tutmakla suçlananlar 'tutuksuz' yargılanıyor ki, bana göre doğru.. Esas olan tutuksuz yargılanmaktır. Masumiyet Karinesi.." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Tüm günahı İstiklal Caddesi kalabalığında bir kadının arkasından yürümek olan bir zavallı, Ahmet Hakan'ın Sosyal Medya Jürisi dediği, Bağımsız Yargı Üstü Trol/ Linççi Ordusu istedi diye, halen tutuklu.. Şimdi bu ülkede adaletin 'Bağımsız', bu ülkede adaletin 'Adil' olduğunu hâlâ iddia edebilir misiniz?. Al sosyal medyayı arkana her türlü kararı çıkar. Onunla kalsa iyi.. Hürriyet gibi bir gazeteyi, Ahmet Hakan gibi bir yazarı da meslek ilkeleri değil, sosyal medyanın 'Tık"ları ve 'Like"'arı yönetsin.. (Gözlerinden öperim Yüksel.. Bir 90 daha..) Gazeteciliği öldürdük.. Sıra adalete geldi!" ifadesini kullandı.

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