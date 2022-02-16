Sabah yazarı Uluç: Ahmet Hakan'ın bu kadar homofobik olduğunu aklıma getirmezdim

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın 14 Şubat yazısındaki, "Hiçbir yararın olmadıysa bile... Erkeklerin birbirleriyle öpüşmesine ya da kafa tokuşturmasına bir son vermeyi başardın. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni pandemi." ifadelerini eleştirdi. Uluç, "Ahmet Hakan'ın bu kadar homofobik olduğunu aklıma getirmezdim" düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Ahmet Hakan, pandemiyi severmiş de meğer. (Bakınız, 14 Şubat Sevgililer Günü'ndeki yazısı..) Nedeni de çok ilginç.. "Erkeklerin birbirleriyle öpüşmesine bir son vermeyi başardığı için!." Sevgilin olmayan kadını yanağından öpmen doğal, ama çok sevdiğin bir erkek arkadaşını ya da kardeşini, akrabanı öpmen niye Hürriyet Genel Yayın Müdürü'ne göre ayıp, yasak, yersiz, çirkin oluyor ki, adama pandemiyi bile sevdiriyor.. Ahmet Hakan'ın bu kadar homofobik olduğunu aklıma getirmezdim.. Hem de LBGT'nin nerdeyse "üçüncü cins" kabul edilir hale geldiği günlerde.." ifadesini kullandı.