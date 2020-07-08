Sabah yazarı Tuna: Sanki Albayrak ailesine karşı yapılan saldırı nedeniyle sosyal medya düzenlemesi yapılıyor algısı yaratıldı

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından başlayan 'sosyal medya düzenlemesi'ne ilişkin, "Sanki Albayrak ailesine karşı yapılan saldırı nedeniyle sosyal medya düzenlemesi yapılıyor algısı yaratıldı" görüşünü savundu.

Tuna, "Hatta "düzenlemeyi" de gündüz gözüyle 'yasaklama' şeklinde yutturdular. Bu uğurda en son okuduğu kitap İnce Memed olan Kılıçdaroğlu'na bile 'spoiler' dedirttiler.Oysa mesele bambaşkaydı. Bütün dünyada 'dijital feodalleşmeye' karşı düzenleme yapılırken Türkiye buna sürgit sessiz kalamazdı." değerlendirmesini yaptı.

Tuna, "Lakin bir mesele var ki, eski hesap uzmanı olan Kılıçdaroğlu'nun bile kolaylıkla anlayacağı, serbest piyasada 'hesap verme' ilkesidir. Yani, hemşerim kim olursan ol ne kadar güçlü olursan ol, burası Türkiye Cumhuriyeti ve madem ticaret yapıyorsun sen de 'vergini' vereceksin.Hülasa, işin aslı budur. Deutsche Welle'sine varıncaya kadar çok uluslu paydaşları olan 'organize kötülükle' karşı karşıyayız. Son günlerde özellikle 'adalet ve güven' üzerinden sistemli bir algı kampanyası sürdürülüyor. Acil müdahale edilmeli, algı operasyonları anında deşifre edilmelidir." düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni doğum yapan kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Başkanı Berat Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara tepki göstermiş, aynı açıklamasında, "Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz?Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttı. Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın 26 Haziran'a YKS öncesi gençlerle yaptığı YouTube canlı yayınında 419 bin 'dislike' tuşuna basılmıştı.

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