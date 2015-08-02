T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sabah yazarı Tulu Gümüştekin hayatını kaybetti

Sardunya Adası'nda hayatını kaybeden Tulu Gümüştekin, bir süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele ediyordu

02 Ağustos 2015 21:30

Gazeteci yazar Tulu Gümüştekin, tatilini geçirdiği Sardunya Adası'nda hayatını kaybetti. Gümüştekin, uzun süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun eşi olan Gümüştekin, İtalya'nın Sardunya Adası'nda tatildeyken,  dün akşam saatlerinde otelinde aniden rahatsızlandı.

Sabah yazarı Gümüştekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gümüştekin'in uzun süreden beri karaciğer rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi.

 

Genel müdürden acı paylaşım

 

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Twitter hesabı üzerinden acısını paylaşanlara teşekkür etti.

Terzioğlu, "Burası cennet derdi, burada cennete gitti. Tulu'mu kaybettim. Acımı paylaşanlara teşekkür ederim" diye yazdı.

 

ETİKETLER

tulu gümüştekinhayatını kaybettikaraciğerkansersardunyahaber
","articleSection":"Yaşam","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-08-02T21:30:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sabah-yazari-tulu-gumustekin-hayatini-kaybetti,304900","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sabah-yazari-tulu-gumustekin-hayatini-kaybetti,304900"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24