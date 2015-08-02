Sabah yazarı Tulu Gümüştekin hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Tulu Gümüştekin, tatilini geçirdiği Sardunya Adası'nda hayatını kaybetti. Gümüştekin, uzun süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun eşi olan Gümüştekin, İtalya'nın Sardunya Adası'nda tatildeyken, dün akşam saatlerinde otelinde aniden rahatsızlandı.

Sabah yazarı Gümüştekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gümüştekin'in uzun süreden beri karaciğer rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi.

Genel müdürden acı paylaşım

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Twitter hesabı üzerinden acısını paylaşanlara teşekkür etti.

Terzioğlu, "Burası cennet derdi, burada cennete gitti. Tulu'mu kaybettim. Acımı paylaşanlara teşekkür ederim" diye yazdı.