Sabah yazarı: Sosyal medyada terörü alkışlayanı, hükümete yükleneni, "Güvende" butonuna basanı şikâyet edin!

Sabah yazarı Şeref Oğuz, terör saldırılarına ilişkin olarak, sosyal medyada paylaşım yapanlardan bazılarının terörü desteklediğini öne sürdü. Oğuz, "Teröre alkış tutanları, terörü bahane edip hükümete yüklenenleri, sosyal medyanın 'patlamada güvende olduğunu işaretledi' türünden panik mesajına katılanları ya uyarın ya listenizden temizleyin veya terör destekçisi olduklarını düşünüyorsanız, sanal ihbar hattına bildirin" dedi.

Oğuz'un Sabah'ta "Terörün sosyal medya destekçileri" başlığıyla yayımlanan (12 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Beşiktaş'taki terör saldırısında canımız yandı. Yine şehitlerimiz, yaralılarımız var. İçişleri Bakanı Soyludün polislerimizi ebediyete uğurlarken; "yarından tezi yok, geberip gideceksiniz" diyordu. Doğrudur; yarım asırdır terör üzerinden bir parça toprak kazanamayan hainler, hayvanlar gibi yaşadıkları mağaralarda geberip gidecekler.

Ancak terörün destekçileri de hesaba katılmalı... Evinde, televizyon izlerken cebinden girdiği sosyal medyada bilerek veya bilmeyerek teröristlere destek verenler ne olacak? Bilmeyenlere gafil diyor ve uyarıyoruz; terörün ekosistemini fark edin ve kaos değirmenine su taşımayın.

Burada sözüm; bilerek destek verenleredir ve bunlar sosyal medya üzerinden insanları zehirliyor. Terörün temel amacı, kitlelerin huzurunu bozarak toplumun istikrar duygusunu zedelemektir. Ancak arzuladıkları kaos algısı oluşmayınca, mağlup olabilirler.

Hal böyle iken terörü bahane edip, mevcut nizamı yerden yere vuranlar, hükümeti acze düşmekle suçlayıp teröristleri kutsayanlar, içimizdeki hainlerdir. Tarihin penceresinden görülen, devletin daima terörü, örgütünü ve teröristi tepelediğidir. Zaaf yalnızca toplumun yılgınlığa kapılmasına yol açınca doğuyor ve bu da zaten teröristin amacı olan toplumda saf çatlağı oluşturma riskini arttırıyor.

Herkesin ve her kesimin, bu şeytanın dili olan teröre karşı bilinçli tepki vermesi gerekiyor. Bir de terör karşısında ülkenin, güvenlik güçlerinin, hükümetin kısaca devletin zaaf içinde olduğunu göstermek isteyen iç hainler var ki bunlar bizim baş düşmanımızdır.

Sanal canlı bombalar

Dede Korkut; "hain hanede ise kapı kilit tutmaz oğul" der. Bu açıdan bakınca her terör eyleminde böylesi hainleri daha da net teşhis edebiliyoruz. Bu hainlerin en fazla filizlendiği yer; sosyal medyadır.

Bugün herkes, cebindeki akıllı cihazlarla dünya çapında yayıncı ama erişim kitlesi ortalama 150 takipçiyle sınırlı durumda... Büyük ihtimalle her birimizin kişiler listesinde sanal canlı bomba vardır ve bizi istediği gibi yönlendirme, tahrik gücüne de sahiptir.

Önerim herkes; paylaşım içinde olduğu kişilerin söylemlerinden yola çıkarak, kişi listesindeki sanal canlı bombaları temizlesin. Bu bile terörün amacını gerçekleştirememesi yolunda mini de olsa bir adımdır.

Nasıl teşhis ederiz?

Çok basit; 1- teröre alkış tutanlar, 2- terörü bahane edip hükümete yüklenenler, 3- "ABD konsolosu ülkeden vatandaşlarını henüz çıkarmadı mı?" türünden mesajlarla topluma korku salmak isteyenler, 4- sosyal medyanın "patlamada güvende olduğunu işaretledi" türünden panik mesajına katılanlar, 5- terörü sözde 'lanetliyorum' diyerek ortalığı velveleye verenler...

Bunları ya uyarın ya listenizden temizleyin veya terör destekçisi olduklarını düşünüyorsanız, sanal ihbar hattına bildirin. Mücadelede başlangıç noktamız, teröre doğrudan destek verenleri bildirmek, dolaylı destekleyenleri ikaz etmek, gafilleri uyandırmak, hainleri de cezalandırmaktır.

Unutmayın; terör şeytanın ölümcül dilidir ve ölüm sağlığa zararlıdır. Birey sağlığına da toplum sağlığına da...