Sabah yazarı Salih Tuna 'sosyal medya düzenlemesi'ni yazdı: Biliyorum 'Manukyan kadar zengin' olan İmamoğlu için bu cezalar caydırıcı değil

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, sosyal medya düzenlemesini hazırlayan ve TBMM'de kabul edilmesini sağlayan AKP ve MHP milletvekillerini tebrik ettiği yazısında, "Artık bundan sonra kolayından yalan dolanla algı operasyonları çekilmeyecek. İftira atarak haysiyet cellatlığı yapılamayacak. Hakaret eden müptezel müfterilerin yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak.

Para cezaları 10 binden 100 bine kadar çıkacak. İftira ve yalanla malul içeriğin çıkarılmasına dair yargı kararına riayet edilmediği takdirde cezalar 1 milyona kadar artırılacak. Biliyorum, "Manukyan kadar zengin" olan Ekrem İmamoğlu için bu cezalar caydırıcı değil elbette." ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, sosyal medya düzenlemesiyle sıkı önlemler alındığını belirterek, "Hiç kimsenin kişilik haklarına tecavüz edilmesin, kimsecikler mağdur edilmesin isteniyor. Dün "FETÖ yargı aygıtı" marangoz imamlardan aldığı talimatla "hizmet" verirken hiç endişeli değildiniz; bugün yalan ve iftirayla algı operasyonu yürütenlere karşı Türk yargısının hükmünü verecek olmasından neden endişe duyuyorsunuz?" diye yazdı.

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