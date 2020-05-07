Sabah yazarı Salih Tuna: Kurtuluş Savaşı esnasında Mustafa Kemal'i eleştirmek neyse, 2. Kurtuluş Savaşı verdiğimiz bugünlerde Başkan Erdoğan'ı eleştirmek de odur

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, CHP'li okurlarının Sözcü ya da Cumhuriyet yazarları gibi yazmasını istediklerini savunduğu yazısında, "Bir de sıklıkla "Erdoğan'ı neden hiç eleştirmiyorsun?" diyorlar.

Benzer bir soruyu Soner Yalçın arkadaşımız fakire yönelttiğinde ona "Büyük Oyun" başlıklı kendi yazısından şu satırlarını hatırlatmıştım: "ABD'nin elinde iki 'silahı' vardı: - Biri PKK... / - Diğeri FETÖ... / Amacı; FETÖ'yü darbeyle iktidara taşıyarak, PKK'yı hedefine ulaştırmaktı: 'Birleşik Kürdistan!' / Bu sebeple... Ne 7 Haziran 2015 ve ne de 1 Kasım 2015 genel seçimleri umurundaydı! Hükümet olmak değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirerek iktidarı tamamen ele geçirmek istiyorlar..."

Yazısını hatırlatmakla da kalmamıştım. Emperyalizmin vurduğu adama vurmak, "Büyük Oyun" kurucularının amacına hizmet etmekten başka anlam taşımaz demiştim. Ya 'direniş' saflarında yer alırsınız ya da 'bozguncuların' saflarında... Başka saf yok...

Dün "Büyük Oyun"a karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşı esnasında Mustafa Kemal'i eleştirmek neyse, 2. Kurtuluş Savaşı verdiğimiz bugünlerde Başkan Erdoğan'ı eleştirmek de odur..." ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun 'bir şekilde' darbe iması yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'idamla tehdit' etmeye çalıştıklarını iddia ederek, "Gelecekleri varsa görecekleri de vardır; lakin, bizden sonraki nesiller için de bu tehlikeyi hepten bertaraf etmek gerekmez mi?" diye yazdı.

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