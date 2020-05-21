Sabah yazarı Salih Tuna: Hükümetin başında FETÖ'yle ölümüne mücadele eden Başkomutan Erdoğan var

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Genelkurmay'a atanmasının ardından istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'yı konu edindiği yazısında, "Doğu Perinçek haklı. Ordumuz savaş sürecindeyken istifa olmaz. Bir askerin görev yerini beğenmemesi de olmaz. Madem "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır" diyoruz, bunu öncelikle kendi makam ve mevkilerimiz için içselleştirmek, varsa kırgınlıklarımız içimize gömmek icap eder. Devlette devamlılık esastır. Bu ülkenin kanunları, yasaları, kurumları var.

Hiçbir bürokrat seçilmiş sivil siyasi iktidarın iradesinden vareste değildir. "FETÖ tasfiye edilmiyor tasfiye ediyor" gibi şamatalara da gerek yok. Her şeyden evvel hükümetin başında FETÖ'yle ölümüne mücadele eden, FETÖ'nün de ölümüne düşman olduğu Başkomutan Erdoğan var." ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, Cihat Yaycı'yı itibarsızlaştırmak için eniştesinin 15 Temmuz'da bilfiil katılanlar arasında olduğunu belirterek, "Sayın Yaycı zerre miskali "şefaat" mi etmiş ona? Hayır... Tam aksine, hiçbir FETÖ'cüye göz açtırmamak için FETÖMETRE'yi devreye sokmuş. Esas olan tavırdır.

Akrabalık ilişkisi, tavrı net olmayanlar için en fazla "karine" teşkil edebilir. Tavır net olduktan sonra bu "karinenin" hiçbir kıymeti yoktur." diye yazdı.

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