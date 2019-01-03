Sabah yazarı: Sabancılar maaile Malta vatandaşı oldu

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde, Sabancı Ailesi'den pek çok ismin, Malta vatandaşlığına geçtiğini yazdı.

"Sabancılar maaile Malta vatandaşı oldu" diyen Güngör, Malta'nın 'Yatırım ile Vatandaşlık' programıyla her yıl çeşitli ülkelerden 3 bin kişiye vatandaşlık verdiğini ve vatandaşlık alanların bulunduğu listenin her yılın sonunda Resmi Gazete'de yayımlandığını yazdı.

Güngör, listenin en popülerin Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili ünlü işadamı Erol Sabancı'nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer olduğunu yazdı. Listede ayrıca Suzan Sabancı Dinçer'in çocukları Ceyda Sabancı Dinçer ve Haluk Akay Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen'in eşi Faruk Bilen ve çocukları Gözdem ve Gizem Bilen'in de olduğunu belirten Güngör, 2018 yılında, 'Yatırım ile Vatandaşlık' programıyla Malta vatandaşlığına geçen diğer isimleri şöyle sıraladı:

Türkiye'deki kazancıyla 2017'de gelir vergisi rekortmenleri arasına 10'uncu sıradan yerleşen, Twitter'ın da avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak ile avukat eşi Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak, Kurukahveci Mehmet Efendi adıyla bilinen kahvesiyle marka yaratan Akyürek Pazarlama'nın sahipleri Hulusi Kurukahveci, Nezlihan Akyürek Kurukahveci, Hulusi Doruk Kurukahveci. Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, kardeşi Nesrin Esirtgen ve oğlu İbrahim Barut, Orta Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı, Reha Tekstil'in sahibi Mehmet Reha Demirdağ, Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal.