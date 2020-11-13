Sabah yazarı Övür sessizliğini bozdu: Millî bir nefer Berat Albayrak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Sabah gazetesinde Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiği haberinin yer almaması dikkat çekerken, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür "Millî bir nefer Berat Albayrak" başlıklı yazısıyla sessizliğini bozdu.

Övür, "Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında birkaç gündür süren tartışmalara son noktayı koydu: 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.' Bu açıklama bile, yıllardır süren algı operasyonlarını, damatlık üzerinden yürütülen yalanları ve itibarsızlaştırma operasyonlarını yerle bir etti. Sistemin kendi mecrasında aktığını, yeri geldiğinde değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterdi. İşin akrabalık veya partizanlıkla ilgisi yoktu ve olan bir bayrak değişimiydi. Birileri arzu etse de bu süreç 'devlet krizine' dönüşmeden atlatıldı." görüşünü savundu.

Övür, "Hem içeride hem de dışarıda siyasi rakiplerinin sınır tanımayan yalan ve iftiralarına uğradı. Ama yılmadı, arkasındaki güçlü liderlik desteğiyle onlara rağmen ekonomide ve enerjide ciddi temeller attı" düşüncesini dile getirdi.