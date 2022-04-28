Sabah yazarı Övür: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu hiç durduramaz

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "seçimlere kendi adımız ve logomuzla gireceğiz" açıklamasının Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki iktidarını da sarsabileceği görüşünü savundu. Övür, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu hiç durduramaz" düşüncesini dile getirdi.

Övür yazısında, "Babacan bu çıkışıyla sadece 6'lı ittifakı değil, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki iktidarını da sarsacak görünüyor. Bu saatten sonra -daha önce de yazdım- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu hiç durduramaz. CHP'de müthiş bir iktidar savaşı başlayacak. Kemalciler-Ekremciler çatışması "kanlı mı olacak kansız mı?" bilemem ama sert geçecek." ifadesini kullandı.

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