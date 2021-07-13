Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Kulakları çınlasın Berat Albayrak döneminde ani fiyat artışı gözlenen mal grupları mercek altına alınırdı

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, pandemi döneminin kayıplarını tek seferde telafi etmeyi hedefleyerek yapılan yüksek fiyat ayarlamalarını "konjonktür fırsatçılığı" olarak değerlendirdiği yazısında, "Kulakları çınlasın... Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde ani fiyat artışı gözlenen mal grupları mercek altına alınırdı" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Fiyat İstikrarı Komitesi'nin enflasyon-faiz ikilemi bakımından hayati fonksiyon üstlendiğini iddia eden Müderrisoğlu, "Aynı şekilde Finansal İstikrar Komitesi ile Ürün Takip Sistemi'nin sonuç odaklı işleyişi de pek çok ezberi bozacaktır.

Enflasyondaki her kıpırdanmanın faiz artışı ile karşılanması için baskı kuran odakların siyaset kurumu ile yeniden bilek güreşine girmesine izin verilmemelidir. Formül bellidir:

Düşük tek haneli enflasyon hedefine sadakat, bütçe disiplinine bağlılık ve piyasaya yüksek fiyat empoze eden nedenler ve hatta gruplarla yapısal mücadele..." ifadelerini kullandı.

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