Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanınızdan vazgeçin, bakın her şey ne güzel olacak tuzağına düşmeyiz

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Erdoğan-Türkiye ikilemi yaratmak isteyen 'iç ve dış çevreler'in emellerine ulaşamayacaklarını belirterek, "Türk milleti ile Türkiye Cumhurbaşkanını ayrıştırma oyununa gelmeyiz. Yani... "Cumhurbaşkanınızdan vazgeçin, bakın her şey ne güzel olacak!" tuzağına düşmeyiz." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını savunma iradesine halel gelmesine izin vermeyeceklerini belirten Okan Müderrisoğlu, yazısını "Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizdir" ifadeleriyle noktaladı.

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