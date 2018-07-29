Sabah yazarı: O tweet'te ‘madam'dan çok daha fazlası vardı, özellikle şu soru dikkat çekiciydi…

Sabah yazarı Mahmut Övür, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçimli kurultay çağrısı yapıp aday olmayacağını açıklamasına gerekçe gösterilen ‘madam’ tweet’iyle ilgili bir yazı kaleme aldı. İyi Parti’den milletvekili adayı da olan Yeniçağ yazarı Adnan İslamoğulları’nın “Emanet verdik, sahip çıkamadım; sır verdik ifşa ettin” şeklindeki tweet’ini hatırlatan Övür, “Akşener hangi sırrı ifşa etti” diye sordu.

“Ortada hem halktan saklanan bir sır var hem de o sırrı ifşa eden bir genel başkan” diyen Övür, yazısına “Bu müthiş ve ağır bir suçlama. Bu suçlamalar, "madam" tartışmasının gölgesinde kaldığı için sorgulanmadı. Şimdi hem yazar Adnan İslamoğulları bu iddiasına açıklık getirmeli hem de İP'e dönse de dönmese de bir siyasi aktör olarak Meral Akşener, bu suçlamaya bir cevap vermeli” ifadesini kullandı.

İslamoğlu, 24 Haziran sonrası Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Emanet verdik, sahip çıkmadın. Sır verdik ifşâ ettin. Yola çıktık, yarı yolda bıraktın... Madam, sen seçimi kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin..." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in geçen hafta sonu Afyon'da düzenlenen çalıştayda seççimli kurultay kararı almasına da bu tweet'in sebep olduğu belirtilmişti. İyi Parti Genel Başkanı'nın kurmaylarına, "Kültürümüzde 'madam' diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz, hiçbiriniz cevabınıvermediniz..." diye tepki gösterdiği çokça konuşulmuştu.

Mahmut Övür'ün Sabah gazetesinin bugünkü (29 Temmuz) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Soru çok, Akşener, bu siyasi sorulardan birine cevap verse öteki yakasını bırakmayacak.

Ama o sorulardan biri var ki, onun cevabı hiç verilmedi. Hatta parti içi kargaşa nedeniyle unutturuldu bile.

Oysa sözünü ettiğimiz o soru, Akşener'in "bir daha aday olmayacağım" demesine yol açan ve partisini sarsan süreci başlatmıştı.

Sorunun sahibi de Akşener'e başından beri destek veren Yeniçağ gazetesi yazarı Adnan İslamoğulları.

Köşe yazarı İslamoğulları, aynı zamanda İP'in Bursa'dan milletvekili adayı. Bu yüzden attığı twit bir yazar eleştirisinden öte siyasi bir içeriğe sahip.

O twiti ve içindeki soruları bir kez daha hatırlatalım:

"1- Emanet verdik, sahip çıkmadın.

2- Sır verdik ifşâ ettin. 3- Yola çıktık, yarı yolda bıraktın... Madam, sen seçimi kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin..." Twit, daha çok Akşener'in çalışmaarkadaşlarına söylediği şu sözlerle gündeme geldi:

"Siz bana, 'Madam' diyen birine neden tepki göstermediniz.

Kültürümüzde 'madam' diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz, hiçbiriniz cevabınıvermediniz..." Oysa o twitte, belki de bilinçli bir biçimde öne çıkartılan "madam" yakıştırmasından çok daha fazlası vardı ve önemli imalarda bulunuyordu. Özellikle şu soru dikkat çekiciydi;

"Sır verdik ifşa ettin..." Bu, sadece ilginç değil aynı zamanda akıl almaz bir iddia. İyi Parti'yi destekleyen, hatta o partiden aday olan bir yazar, aday olduğu partinin genel başkanınaverilen bir "sır"dan ve o sırrın "ifşa" edilmesinden söz ediyor.

Şimdi soralım; Peki bu "sır" neydi?

Ve o genel başkan, o sırrı nerede ve nasıl "ifşa" etti?

Ortada hem halktan saklanan bir sır var hem de o sırrı ifşa eden bir genel başkan.

Bu müthiş ve ağır bir suçlama.

Bu suçlamalar, "madam" tartışmasının gölgesinde kaldığı için sorgulanmadı.

Şimdi hem yazar Adnan İslamoğulları bu iddiasına açıklık getirmeli hem de İP'e dönse de dönmese de bir siyasi aktör olarak Meral Akşener, bu suçlamaya bir cevap vermeli.

Halkın bilmediği bu sır ne? Ne zaman, nerede ve kime ifşa edildi?

Akşener'in işi zor, bu tür sorular yakasını hiç bırakmayacak.