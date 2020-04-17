T24 LogoT24 Logo
Medya

Sabah yazarı Nihat Hatipoğlu 'Ramazan ertelenir mi?' sorusunu yanıtladı

17 Nisan 2020 07:29

Sabah gazetesi yazarı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan ayının ertelenemeyeceğini, Bakara suresinin 185. Ayetini yer alan ifadelerle açıklayarak, "Bu nedenle ramazanın herhangi bir zaman dilimiyle değiştirilmesi söz konusu olamaz" diye yazdı.

Nihat Hatipoğlu, Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmanın sakıncalı bulunduğunu da belirterek, teravih namazlarının evde tek başına kılınabileceğini yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

Nihat Hatipoğluramazanbakarakoronavirüsramazan ertelenir mievde teravih namazı kılınır mı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24