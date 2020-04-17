Sabah yazarı Nihat Hatipoğlu 'Ramazan ertelenir mi?' sorusunu yanıtladı

Sabah gazetesi yazarı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan ayının ertelenemeyeceğini, Bakara suresinin 185. Ayetini yer alan ifadelerle açıklayarak, "Bu nedenle ramazanın herhangi bir zaman dilimiyle değiştirilmesi söz konusu olamaz" diye yazdı.

Nihat Hatipoğlu, Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmanın sakıncalı bulunduğunu da belirterek, teravih namazlarının evde tek başına kılınabileceğini yazdı.

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