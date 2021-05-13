Sabah yazarı Müderrisoğlu: Siyasi tarihin sorunlu sayfalarından birinde Ali Babacan ismine kendi beyanatıyla geniş bir yer açmış oldu

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 2018'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olmasına ilişkin çalışmalarda yer almasıyla ilgili olarak, "Siyasi tarihin sorunlu sayfalarından birinde Ali Babacan ismine kendi beyanatıyla geniş bir yer açmış oldu" düşüncesini savundu.

Müderrisoğlu, "O hesapçı ve dikkatli stiline rağmen, bir tv programında siyasi bilinçaltını dışa vuruverdi Ali Babacan. Bir yandan AK Parti üyesi iken ve Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verirken diğer yandan Erdoğan muhalifleri, hatta düşmanları ile yürütülen pazarlıklarda Abdullah Gül için çalıştığını itiraf etti. Özrü kabahatinden büyük gerekçesini de paylaştı. AK Parti'den duygusal kopuş yaşadığını, vakti gelince istifa ettiğini, Gül adına 'siyasi çöpçatanlık' yapmasının yadırganamayacağını savundu. Böylece, siyasi tarihin sorunlu sayfalarından birinde Ali Babacan ismine kendi beyanatıyla geniş bir yer açmış oldu" dedi.

Müderrisoğlu, "Türkiye ekonomiden dış politikaya kadar çok geniş alanda büyük sınamalarla karşı karşıya. Eleştirilecek yönler kadar elbette umutlanacak çok sayıda somut başarı da söz konusu.

Lakin... Bir siyasi hareketten koparak alternatif olacağını anlattığını zanneden o aktörün siyasi samimiyeti pratik gerçeklerle malûl ise millet, yönlendirilen kuşkulu adreste buluşmaz. Bir umut iddiasıyla pazarlanan o kısa süreli yolculuk, sonunda bir bölen olarak adlandırılır. Bu da böyle biline..." görüşünü savundu.

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