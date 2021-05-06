Sabah yazarı Müderrisoğlu'ndan "ses ve görüntü yasağı genelgesi" yorumu: Polise yönelik algı operasyonlarının panzehiri olacak

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eylemler sırasında polislerin ses ve görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelgeye ilişkin olarak, "Bence, meselenin özünde 'kolluğun bağımsız denetimi' bulunmaktadır. Bu tür bir mekanizmanın etkinliği, polise yönelik algı operasyonlarının da panzehiri olacaktır" dedi.

Müderrisoğlu, konuyla ilgili görüşlerini 3 maddede sıraladı:

"Birincisi, düzenlemenin yapılma gerekçesinin sağlam dayanaklara olan ihtiyacı. Bir başka deyişle, ikna edici gerekçeleri ve hukukilik boyutunun ne derece ölçülüp biçildiği. Bu açıdan genelgenin, eleştirilmeye açık olduğu bir gerçek.

İkincisi, kamu hizmeti ifa eden kolluğun eylem ile işlemlerinde, şeffaf ve hesap verilebilir olması. Polisin müdahale ettiği olayları, onlar açısından özel hayatla ilgili yorumlamak güçtür. Kaldı ki ifade ve basın özgürlüğü ile hak arama hürriyeti bakımından da genelgenin açıkları söz konusudur.

Üçüncüsü ve en önemlisi... Bence, meselenin özünde 'kolluğun bağımsız denetimi' bulunmaktadır. Bu tür bir mekanizmanın etkinliği, polise yönelik algı operasyonlarının da panzehiri olacaktır.

Emniyet'e bir yönüyle katıldığım boyut ise... Toplumsal olaylarda çekilen görüntülerin ölçüsüz biçimde sosyal medyada yayımlanamaması ile ilgilidir. Konusu suç teşkil eden bir fiil, mesela orantısız güç iddiası varsa bu tarz bir kayıt, emniyeti baskı altına alma veya itibar sarsma aracı olarak kullanılmamalı, sıralı amirlerin işlem yapması için idareye veya adli takibat için yargıya intikal ettirilmelidir."

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