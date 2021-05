Sabah yazarı Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanı da AK Partililer de sosyoekonomik realiteden kopuk değiller

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm ekibi olup bitenlerin farkında. Yani, hayatın gerçeklerini reddetmiyor. Ancak sorunların çözümü noktasında, piyasadaki karmaşık senaryolara kıyasla oldukça sade düşünüyor" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, dünkü grup toplantısında, "Bu ülkede iş bulmakta zorluk çektiği için geleceğine tereddütle bakan her gencimizin, her vatandaşımızın sıkıntısına, 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da biz çözüm bulacağız" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı da AK Partililer de -öne sürüldüğü gibi- sosyoekonomik realiteden kopuk değiller. Darbe kokan bildiri üzerinden, öncelikli meseleleri arka plana falan da bırakmıyorlar. Hatta her ikisinin iç içe geçtiği bir süreci yönetiyorlar. Pandemi şartlarındaki zorluklar ve küresel belirsizlikler, geniş toplum kesimlerinin özverisi ile göğüslenirken, bu konjonktürü siyasal mühendislik faaliyetleri için kullanmaya hevesli antidemokratik kimlikli oluşumları asla hafife almıyorlar. Gündem mi? Ekonomik reformların hızlanması, insan hakları eylem planının an be an hayata geçmesi, dezavantajlı toplumsal grupların desteklenmesi, aşılama çalışmalarının sürdürülmesi, AB ile pozitif ajandanın açılması, bölgesel güvenlik sınamalarına karşı milli bekanın korunması!" ifadesini kullandı.

