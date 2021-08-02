Sabah yazarı Mevlüt Tezel: Türkiye uçaksız bile yangın söndürmede lider ülke

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, 2020 yılında ABD'de yangın başına düşen alanın 68 hektar, Kanada'da 76, İspanya'da 20,4 olduğunu belirterek, "Türkiye'de 6,2 hektar olarak kayıtlara geçti. Türkiye söz konusu rakamlar dikkate alındığında, yıllık yanan orman alanlarının ülke orman alanına oranı ve yangın başına düşen alan miktarı rakamlarıyla orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke oldu." diye yazdı.

Sosyal medyada günlerdir hükümetin, orman yangınlarını söndürmede başarısız olduğu iddia edildiğini savunan Tezel, "Sosyal medyadaki linççi tayfaya bakarsan iklim değişikliğini bile AK Parti çıkarmıştır!

Türkiye uçaksız bile yangın söndürmede lider ülke. Bunu da kahraman halkımıza, orman işçilerimize, itfaiye erlerimize, askerimize borçluyuz." ifadelerini kullandı.

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