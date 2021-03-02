Sabah yazarı Mevlüt Tezel: Linç edilip intihar eden ya da başkalarını öldüren insanlar var!

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Afyonkarahisar'da çiğ köfte acılı çıktı diye işyeri çalışanını darp eden Gurur Şenel'in tüm yaptıklarında hatalı olsa bile sosyal medyada linç edilmesinin, sokağa çıkamayacak duruma getirilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Peki, Şenel linç edilirken cinnet getirip kendi kafasına sıksaydı ya da evinde katliam yapsaydı ne olacaktı? Şenel'in yaptıklarını hiçbir şekilde savunmuyorum, "İstediğimi döverim" diyecek kadar maganda ama bu adamın bile hatalarının yargılanma yeri sosyal medya olmamalı." diye yazdı.

Sosyal medyada "bugün kimi linç etsek" diyenlerin olduğuna işaret eden Mevlüt Tezel, "Sosyal medyanın hayatımıza kattığı bazı güzelliklerin dışında götürdükleri de var. Örneğin Twitter daha fazla özgürlük için yola çıktı ama daha fazla faşizm, ırkçılık, nefret söylemi yarattı. İnsanları linç edilirim diye yazmaya, konuşmaya korkar hale getirdi. Linçten uzak duralım, sosyal medya mahkeme değildir, adaleti yargıda arayalım." ifadelerini kullandı.

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