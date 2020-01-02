Sabah yazarı Mevlüt Tezel'den Erdal Beşikçioğlu'na: Yeni 'derin devlet'i mi beğenmedi?

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin neden devam etmeyeceğine ilişkin açıklamasındaki "Sonraki süreçte bir baktık ki hikayede büyük değişiklik var. Behzat Ç. cinayet bürodan uzaklaşıyor, derin devletle bir mücadelenin içine giriyor. Karakterle ilgili çok önemli bir değişiklik söz konusu. İş bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ayrıca bu işin yönetmeni Serdar Akar, yeni çekilecek sezonda istenmiyor. 'Memduh Başkan'ın yeni bölümlerde istenmediği belirtiliyor" sözleri üzerine Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel "Yeni 'derin devlet'i mi beğenmedi?" dedi.

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Tezel köşesinde Behzat Ç. dizisi hakkında şunları yazdı:

"Yeni 'derin devlet'i mi beğenmedi?

Erdal Beşikçioğlu'nun zam talebi karşılanmadığı için 'Behzat Ç.' dizisinden ayrıldığını söyleyenler oldu. Aynı dizide 'Hayalet' karakterini canlandıran İnanç Konukçu, "Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! Çok emeğin var! Bittim de! Tükendim de! Bir şey de lütfen!" diye çağrıda bulunmuştu.

Ve Beşikçioğlu'ndan yanıt geldi: "Bizimle henüz senaryo bile paylaşılmadan, onayımız alınmadan yeni sezon duyurusuyla,-dedikodusuyla beklenti yaratıldı. Sonraki süreçte bir baktık ki hikayede büyük değişiklik var. Behzat Ç. cinayet bürodan uzaklaşıyor, derin devletle bir mücadelenin içine giriyor. Karakterle ilgili çok önemli bir değişiklik söz konusu. İş bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ayrıca bu işin yönetmeni Serdar Akar, yeni çekilecek sezonda istenmiyor. 'Memduh Başkan'ın yeni bölümlerde istenmediği belirtiliyor."

Beşikçioğlu, "Ben alacağım paraya bakarım, işimi yaparım" demedi ve alkışı hak ediyor mu diyorsunuz? Beşikçioğlu şu soruyu yanıtlamalı: Diziye 'Ercüment Çözer' ve 'Memduh Başkan' karakterlerini Serdar Akar sokmadı mı? Bu karakterlerden sonra senaryoya derin devlet girdi ve dizi 'Kurtlar Vadisi Pusu'ya dönüşmedi mi? O zaman niye itiraz etmedi? Yoksa ünlü aktör, senaryodaki yeni 'derin devlet' yapısını mı beğenmedi?"

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