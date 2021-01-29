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Medya

Sabah yazarı Melih Altınok, oybirliğiyle Göttingen Üniversitesi Rektörü "seçilen" Prof. Tolan'ın "atandığını" yazdı!

29 Ocak 2021 10:41

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Göttingen Üniversitesi rektörlüğüne oybirliğiyle seçilen Prof. Metin Tolan'ın "atandığını" belirterek, "Göttingen'de artık bizim" diye yazdı.

Altınok, Koronavirüs aşısını bulan Prof. Uğur Şahin'in göğsümüzü kabarttığını, Metin Tolan'ın rektörlüğüyle de gururlandıklarını dile getirdi.

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TIKLAYIN | Türk kökenli profesör Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi'nde oy birliğiyle rektör seçildi

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