Sabah yazarı Melih Altınok, oybirliğiyle Göttingen Üniversitesi Rektörü "seçilen" Prof. Tolan'ın "atandığını" yazdı!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sabah gazetesi yazarı <strong>Melih Altınok</strong>, Göttingen Üniversitesi rektörlüğüne oybirliğiyle seçilen Prof. <strong>Metin Tolan'</strong>ın "<em>atandığını</em>" belirterek, "<em>Göttingen'de artık bizim</em>" diye yazdı.</p>\n<p>Altınok, Koronavirüs aşısını bulan Prof. <strong>Uğur Şahin'</strong>in göğsümüzü kabarttığını, Metin Tolan'ın rektörlüğüyle de gururlandıklarını dile getirdi.</p>\n<p>Yazının <a rel="nofollow" href="https://www.sabah.com.tr/yazarlar/melihaltinok/2021/01/29/ittifaklarda-son-durum"><strong>tamamı</strong></a> için tıklayın...</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/turk-kokenli-profesor-metin-tolan-oy-birligiyle-rektor-secildi,929465"><strong>TIKLAYIN | Türk kökenli profesör Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi'nde oy birliğiyle rektör seçildi</strong></a></p>\n</body>\n</html>