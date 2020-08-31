Sabah yazarı Melih Altınok: CHP nasıl oldu da ortalıkta hanım ağa gibi gezinen Canan Kaftancıoğlu tarzının yükselen rol model olduğu bir partiye dönüştü?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaşanan kavga sonrası gazeteci Tenzile Aşçı'ya saldırı girişimi yapılmasını hatırlatarak, "CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de olayla ilgili şu açıklamayı yapmış: "Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız."

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun. CHP'ye gelince... Eğer Deniz Bey yaşananları yalnızca disiplinsizlik olarak görüyorsa kendisini hiç yormasın. Ama hassasiyeti şiddet kültürünün partisinde yaygınlaşması, en üst düzeyde kabul görecek kadar sıradanlaşmasıysa soruşturmayı biraz derinleştirmesi şart.

Zira failler başka yerde, en tepelerde..." diye yazdı.

Melih Altınok, Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı başkanı olmasının yapısal bir soruna işaret ettiğini belirterek, "CHP nasıl oldu da politik abi pozları kesen, ortalıkta fedai ordusuyla hanım ağa gibi gezinen Canan Kaftancıoğlu tarzının yükselen rol model olduğu bir partiye dönüştü?

Hanımefendi her zaman olduğu gibi geçenlerde de yine bir illegal örgütün eylemindeydi. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinin yargılandığı soruşturmada tutuklanan DHKP-C üyesi bir avukatın ölüm orucu eyleminde hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen anma törenine katıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi'ni eylemde en üst düzeyde temsil eden Kaftancıoğlu'nun söylediklerini burada tekrar etmek istemiyorum. Çünkü Cumhuriyetin bir savcısının vahşice katledilmesine ortak olmuş teröristin posteri İstanbul Barosu'nun ön cephesinden sallanırken kimin manevi huzurunda hazır ola geçtiği bize her şeyi söylüyor." ifadelerini kullandı.

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