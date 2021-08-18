Sabah yazarı Melih Altınok: A Haber'in bu takdir edilesi gazetecilik refleksini sanki bir ayıpmış, suçmuş gibi değerlendirenler var

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Taliban sözcüsü Suhail Shaheen'i canlı yayına çıkartan A Haber'in, CNN International gibi dünya devi medya kuruluşlarını attığını belirterek, "Ekipteki bütün meslektaşlarımı tebrik ederim. Gelin görün ki A Haber'in bu takdir edilesi gazetecilik refleksini sanki bir ayıpmış, suçmuş gibi değerlendirenler var... A Haber, Taliban'a nasıl söz hakkı verirmiş... A Haber ne yapmaya çalışıyormuş... Gazetecilik yapıyor olmasın?" diye yazdı.

"Hadi mesleki rekabeti, kıskançlığı anlarım da..." diyen Altınok, yazısını, "Tembelliğini ve vasatlığını takipçilerine ajitasyonla ve ideolojik soslarla yedirmeye çalışan gazetecilerin hâli sizce de çok acıklı değil mi?" ifadeleriyle noktaladı

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