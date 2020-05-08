Sabah yazarı Mahmut Övür: Solcu Guardian, Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlarla uğraşıyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Britanya'nın standartlara uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye gönderdiği 400 bin tıbbi önlük haberinin asıl amacının Türkiye'nin yardımseverliğini itibarsızlaştırmak olduğunu savunduğu yazısında, "Solcu Guardian, insanlığı tehdit eden korona salgını günlerinde, işi gücü bırakmış Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlarla uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür, devletin ve Kızılay'ın hibe olarak gönderdiği önlüklerde sorun olmadığını öğrendiğini belirterek, "Ancak, İngiliz hükümeti bu arada özel bir şirketle 400 bin önlük almak için anlaşmış ama şirket bunu yerine getirememiş. Olan bu..." diye yazdı.

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