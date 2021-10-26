Sabah yazarı Mahmut Övür: Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde istişare edilen o konular arasında "sivil itaatsizlik" eylemleri olduğu söyleniyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti lideri Meral Akşener'le yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği yazısında, "İstişare edilen o konular arasında uzun zamandır Kılıçdaroğlu'nun çevresinde bulunan bazı siyasi aktörlerin ısrarla seslendirdikleri "sivil itaatsizlik" eylemleri olduğu da söyleniyor. Merak edilen şu: Kılıçdaroğlu bu konuyu Akşener'le paylaştıysa nasıl bir cevap aldı?" ifadelerini kullandı.

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilerinin "asıl amacının" AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek olduğunu savunan Övür, "Bunların olacağı, ABD'nin Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan sıkıştıracağı aylar önceden belliydi. Zaman zaman yazdım ve sordum: Acaba ABD Başkan Biden, seçim öncesi söylediği, "Erdoğan'ı düşürmek için Türkiye'de muhalefete destek vereceğim" sözünü nasıl hayata geçirecek?" diye yazdı.

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