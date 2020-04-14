Sabah yazarı Mahmut Övür: Erdoğan'ın 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözü, belki de en çok partililer için geçerli

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının anlamlı ve onurlu bir çıkış olduğunu ancak Türkiye'nin büyük yürüyüşü için zamansız olduğunu savunduğu yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs için söylediği, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözünün belki de en çok partililer için geçerli olduğunu savundu.

Mahmut Övür, 'darbelere karşı duruş, sivil siyaset ve vefa üçlemesi' gibi ilkelerin Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biraraya getirdiğini ifade etti.

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