Sabah yazarı Kerem Alkin: Perakende zincirleri gıda israfının 'önlenmesi'nde sorumlu tutulsa, Türkiye gıda enflasyonunda tarihi bir değişimi başlatabilir

Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin, perakende zincirlerinin tarım ve gıda üreticileri aleyhine sahip oldukları haksız hakimiyet pozisyonunun gıda enflasyonuyla mücadeledeki sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Büyük hipermarket zincirlerinin, market zincirlerinin üreticiler aleyhine o kadar dengesiz bir hakimiyetleri var ki, üreticilere zorla imzalatılan sözleşmeler ile öyle 'iade koşulları' dayatılıyor ki, onbinlerce ton tarım ve gıda ürünü perakende zincirlerinin aşırı duyarsızlıkları nedeniyle 'israf' oluyor, çöpe gidiyor. Oysa, yapılacak yasal düzenleme ile, perakende zincirleri tarım ve gıda israfının 'önlenmesi'nde sorumlu tutulsa, Türkiye gıda enflasyonunda tarihi bir değişimi başlatabilir." diye yazdı.

İstanbul Ticaret Borsası'nın 1.5 yıldır sürdürdüğü "gıda israfını önleme projesi"nin hayati önem arz etmekte olduğuna işaret ederek, "2018 yılında belediyelerce toplanan atığın 33 milyon ton olduğunu ve bunun yüzde 44'ünün gıda atığı olarak, 14.5 milyar dolar değerinde gıdayı çöpe atarak 'israf' ettiğimizi dikkate aldığımızda, gıda enflasyonunu engellemenin yolunun hızlı ve etkili dokunuşlarla gözümüzün önünde olduğunu fark etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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