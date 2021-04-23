Sabah yazarı Kaplan: Mısır, Türkiye ile barış yolunu denemek zorunda kaldı, sıradaki İsrail olacak gibi görünüyor

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, son dönemde Mısır ve Türkiye arasında yaşanan yakınlaşmayla ilgili kaleme aldığı yazısında, Mısır'ın Türkiye ile barış yolunu denemek zorunda kaldığını ve sıradakinin ise İsrail olacağını savundu.

Kaplan, yazısında, "Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşması, Doğu Akdeniz'deki çıkarları için de lehine işleyecek. Zira Mısır'ın Yunanistan ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına göre Mısır büyük oranda kaybeden taraftı. Oysa Türkiye-Mısır arasında imzalanacak olası bir deniz yetki alanları anlaşmasına göre, Mısır'ın Yunanistan'la yaptığı anlaşmadan çok daha fazla deniz alanı (yaklaşık 11 bin kilometrekare) kazanacağı öngörülüyor. Bu, Kıbrıs adasının yüzölçümünden daha büyük bir alana tekabül ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sekiz yıl sonra ilk kez Türkiye'den bir heyetin, Mısır'ın davetiyle görüşmelerde bulunmak üzere mayıs başında Kahire'ye gideceğini açıkladı. Ayrıca Çavuşoğlu, mevkidaşı Şükri ile de bir araya geleceklerini ve karşılıklı büyükelçilerin atanması konusunun da masada olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye-Mısır Dostluk Grubu tekrar kuruldu" dedi.

Kaplan, "Türkiye, sahadaki dengeleri hem Libya hem de kendisi lehine değiştirmeyi başardı. Mısır, hem sahada hem de masada varlığını kabul ettiren Türkiye ile barış yolunu bu sebeplerle denemek zorunda kaldı. Sıradaki ise İsrail olacak gibi görünüyor" görüşünü savundu.