Sabah yazarı Hıncal Uluç: Yanına iki, tribüne bir, şeref locasına da bir, toplam 4 horoz dikilen Erol Bulut; o hocadan hayır gelir mi?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maç sonrası medyaya yansıyanları değerlendirdiği yazısında, "Aslında maçı, daha doğrusu Fener Hocası Erol Bulut'un çıkardığı takımı, oynattığı futbolu ve maç içinde yaptığı feci derecede hataları sıralayan Kapsal Hoca, Fener'in o maçı niye kaybettiğini anlatıyor. Ama asıl suçlu Erol Bulut mu?. Hangi limit, hangi bütçe ile nasıl yapıldığı karanlık 26 yeni transferle yedeklerine dek yepyeni bir Fenerbahçe kurarken, takıma bir golcü almayı beceremeyen Ali Koç değil mi mesela, o maçta asıl yenilen.." diye yazdı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın hangi futbolcuya talip olduysa, transfer ettiğini savunan Hıncal Uluç, "Yanına iki, tribüne bir, şeref locasına da bir, toplam 4 horoz dikilen Erol Bulut.. İşler iyi gitmediği anda, kellesinin gideceğini en iyi bilen Erol Bulut.. Söyleyin bakalım, o hocadan hayır gelir mi?." ifadelerini kullandı.

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