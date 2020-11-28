Sabah yazarı Hıncal Uluç: Tugay Kaan Numanoğlu'nun derbiye atanmasından sonra Fener şakşakçısı medya ayağa kalktı

Sabah gazetesi başyazarı Hıncal Uluç, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'nın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kimsenin tanımadığı Tugay Kaan Numanoğlu'nu atamasının "devrim" olduğunu belirterek, "Fener şakşakçısı medya ayağa kalktı tabii. Onların istediği mesela FIFA'da "Dalya" diyen, dışarıda mükemmel ama içerde eyyamcı Cüneyt'in atanması ve Fener'in kazanması, hiç değilse kaybetmemesinin sağlama alınmasıydı tabii.." diye yazdı.

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın "Hata yapılacaksa eyyamdan yapılmasın. Hatayı Cüneyt gibi kaşarlanmış eskiler değil, Tugay Kaan gibi gençler yapsın" ifadelerine yer veren Hıncal Uluç, yazısını "Kovulmayı göze aldı ve bu "Devrim"i gerçekleştirdi. Kutlarım Tatlı.. Alnından öperim.." cümleleriyle noktaladı.

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