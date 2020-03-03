Sabah yazarı Hıncal Uluç: TGRT dışında haber kanalı yok 

Sabah gazetesi Hıncal Uluç, haber kanallarının üzerinden günler geçmesine karşın 'son dakika' bandındaki bilgileri değiştirmeden servis etmesini bugünkü köşesinde yeniden eleştirdi. Uluç, Bu ülkede TGRT dışında haber kanalı yok dersem inanın!" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Perşembe sabahından bu yana, hangi haber kanalını açsam kıpkırmızı ekran ve hepsinde 'son dakika" yazısı.. Cuma, cumartesi, pazar, bugün pazartesi.. 4 gün, dört gece süren 'son dakika" mı olur, Allah'ın adamları? Ne beleşçi ne kolaycı, insanı nasıl hiçe sayan kanalsınız siz!" görüşünü savundu.

Uluç, "İşte bu sabah açtım. Pazar sabahı kalktığımda yazan kırmızı yazılar, pazartesi sabahı da aynen, harf değişmeden tekrar ediliyordu. 24 saatlik bayat haber, biz milyonlara 'son dakika" diye yutturuluyordu. Gerizekâlıyız ya, yeriz biz. Tabii, kırmızı yazı yutturmacası, bayat haberlerle sürdüğü için, yeni bir 'son dakika' icat etti, NTV ve CNN... siyah dişi yazı.. Altta Kırmızı yazı son dakika.. üstte siyah dişi yazı son dakika.. Yakında 'en son dakika' / 'hakiki son dakika' / 'Vallahi de tallahi de son dakika' diye yeşil yazılara da başlar bunlar. Bir tek ciddi haber kanalı var. TGRT... Normal alt yazılarını aynen sürdürüyor. Suriye konusunda yeni bir haber alırlarsa, onu, beyaz altyazıların arasında "Kırmızı" olarak geçip, dikkati çekiyorlar. Teşekkürler TGRT! Bizi adam yerine koyduğunuz için..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın