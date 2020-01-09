Sabah yazarı Hıncal Uluç’tan "Ubercilere yanlış yaptık” diyen taksicilere: Gücünüz yetiyorsa, taksi plaka mafyasına  savaş açın!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, “Ubercilere yanlış yaptık. Onlardan ders alacağımıza, kovaladık. Şimdi korsan taksilere teslim olduk” diyen taksicileri eleştirdi. Uluç, taksicilerin ‘plaka mafyası’na karşı savaş açması gerektiğini savundu.

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Korsan taksinin Uber uygulamasından önce de var olduğunun altını çizen Uluç, Benim evime 20 yıldır korsanla gelip giden dostlarımı biliyorum, hem de evlerinin önünde taksi durağı varken.. Neden korsanı tercih ediyorlar?. Sürücü iyi giyiniyor, mis kokuyor falan filan değil, ciddi derecede daha az para alıyor korsanlar da ondan. Nasıl başarıyor bunu? Çünkü onun binlerce lirayla ödediği plaka kirası yok. Aldığı bütün para cebine kalıyor. Taksici, aslında kendine ve ailesine değil, plaka mafyasına çalıştığı için hatta fırsat bulursa, kazık da atıyor ki, çocuğun ekstra kitap defter parasını çıkarsın.. Kısa mesafeye, yoğun trafiğe 'Hayır' demeleri hep üç kuruş daha fazla kazanmak için. Çünkü o kuruşa muhtaçlar, eve fasulye parası götürmek için. Bu ülkede, bu devlet Taksi Plakası Mafyasını ortadan kaldırmadığı sürece, taksicilerin şansı yok" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Hele korsana karşı hiç yok.Hadi Uber mücadelesinde durmadan siyah Mercedes minibüsleri çeviriyordu polis (Beni günde ortalama üç defa), korsan taksi mücadelesi nasıl yapılacak?. Taksi plakası olmayan her marka, model, renk arabayı çevirecek halleri yok ya!. Taksiciler, Gücünüz yetiyorsa, Taksi Plaka Mafyasına savaş açın!" ifadesini kullandı.

Uluç yazısında şunları dile getirdi:

"Gidin Ankara'ya..

İçişleri Bakanlığı'nın kapısında yatın, bugünden tezi yok!.

Ama yetmez..

O zaman, çekeceksiniz..

Boşuna ağlamayın, çekeceksiniz!"

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Taksi şoförleri Uber Taksi uygulamasının kaldırılması için eylem yapmıştı.