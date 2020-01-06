Uber'in yerini korsan taksi aldı, eski Taksiciler Odası Başkanı: Çok sert tepki verip yanlış yaptık

Yasaklanan araç çağırma uygulaması Uber’in yerini korsan girişimler doldurdu. Neredeyse her ilçede durakları, her durakta en az 5-10 araçları var. İletişimi WhatsApp, bip gibi uygulamalar üzerinden sağlıyorlar. Uber’in kapatılması için mücadele eden eski Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, “O dönem Uber’e karşı yanlış kampanya yaptık. Agresif davrandık, onlara reklam oldu. O dönem biz hizmeti iyileştirseydik şimdi korsan bu kadar artmazdı” dedi. Taksiciler denetimlerin arttırılması istiyor, vatandaş ise ucuz ve kaliteli hizmetten memnun.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre korsan taksiler başta Google olmak üzere internet platformlarına açık açık ilan veriyor; haritalar üzerinde semt bazında durak telefonları paylaşıyorlar. Bu telefonlar üzerinden WhatsApp, bip gibi uygulamalar yoluyla vatandaştan çağrı alıyor, iletişime geçiyorlar. Kendi aralarında ise yine WhatsApp ve bip gibi uygulamalarla haberleşiyorlar. Sadece Google üzerinden ‘korsan taksi’ araması yaptığınızda yüzlerce ilanla karşılaşıyorsunuz. Biz Google üzerinden Kadıköy, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Ümraniye ve Kartal gibi semtlerde hizmet veren 103 korsan taksi durağına ulaştık. Bu duraklarda 5-10 araç hizmet verir durumda. Üstelik her sınıftan araç bulmak mümkün. Hem normal binek araçlar hem de VIP olarak adlandırılan 8-10 kişilik özel araçlar da taksi hizmeti veriyor.

"Uber Türkiye'ye ilk girdiğinde çok sert tepki vererek yanlış yaptık"

Eski Başkan Yahya Uğur, “Biz Uber Türkiye’ye ilk girdiğinde çok sert tepki vererek yanlış yaptık” görüşünde. Yahya Uğur, korsan taksilerin hızla artmasıyla gelinen noktayı şu sözlerle anlatıyor: “Uber konusunda çok agresif davrandık. Bu süreci hemen yargıya taşıdığımızda Uber’i herkes öğrendi. Uber’in reklamını eylem yapan taksiciler yaptı. Uber de bunu çok iyi kullandı. O dönem taksici esnafı verdiği hizmeti kaliteli hale getirseydi korsan bu kadar artmazdı. Vergi avantajına rağmen araçları istenilen düzeyde yenilemediler. Şu an geldiğimiz noktada bu şekilde ilan ve uygulama ile çalışan 5 bin üzerinde korsan taksi var. Taksiciler için kötü bir tecrübe oldu. Şimdi yeni uygulamalarla turizm amaçlı yolcu taşımacılığı da bu uygulamalara kapı aralıyor.”

Korsan taksiciler: Kayıt altında çalışabiliriz

Korsan taksicilik yapan kişiler ise kendilerine daha uygun bir çalışma zemini oluşturulmasını istiyor. İstanbul’daki taksilerin kentin ihtiyacını karşılamadığını söyleyen korsan taksi sahipleri, “Biz de kayıt altında ve denetime tabi olarak çalışmak istiyoruz. Yeni bir sistem oluşturulmalı ve plakalar şoförlere dağıtılmalı. Böylece korsan sorunu ortadan kalkar. Bu araçların çoğu Uber yasaklandığı için korsan çalışıyor” diyor.

İstanbul’da hizmet veren sarı taksi sayısı: 17 bin 395

Taksi plakası değeri: 1.9 milyon lira

Bir taksinin aylık kirası: 1.9 milyon lira

Bir taksi şoförünün günlük yapması gereken kilometre: 400 Kilometre