Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Spor Bakanı'na: "Kimsenin Türk futboluna zarar vermeye hakkı yok" diyorsunuz da, ne yazık ki en büyük zararı siz veriyorsunuz

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun spor basını ile biraraya geldiği görüşmede sarf ettiği "Kimsenin Türk futbolunun imajına zarar vermeye hakkı yok" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Sayın Bakan, "Kimsenin Türk futboluna zarar vermeye hakkı yok" diyorsunuz ama, ne yazık ki siz, Türk futbolunun nerdeyse sıfıra inen imajına en büyük zararı veriyorsunuz.

Çünkü "Özerk Türkiye Futbol Federasyonu" üzerinde yasal "idari vesayet" hakkınız ve göreviniz varken, yani devlet adına, millet adına, yani kamu adına "gözetim ve denetim" yetki ve sorumluluğunuz varken, sahalarımızda olan tüm rezillik, iğrençlik ve ayıplara göz yuman, artık hemen her gazetede ayyuka çıkan futbolcu sahtekârlıklarını hiç ama hiçbir şey yapmadan seyreden Nihat Özdemir Federasyonu'nu siz de sadece seyrediyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in "Süper Sahtekârlar Ligi"ne döndüğünü ifade eden Hıncal Uluç, "Türk futbolunun imajı sıfır Sayın Bakanım.. Daha düne kadar, "Dünyanın en önemli derbileri" arasında adı ilk sıralarda geçen "Fener-Galatasaray" maçı bile, hem de bu pandemi döneminde ilgi uyandırmadı. Dünyadan talip olan çıkmadı, ki bizim yayıncı kuruluş Bein dünyada pek çok ülkede spor yayını yapıyor..

Neden?. Çünkü bu Süper Sahtekârlar Ligi'nde artık futbol oynanmıyor. Oy-nan-mı-yor!." diye yazdı

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