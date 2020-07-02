Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan köşe komşusu Mevlüt Tezel'e: Tabloyu alan İmamoğlu değil de Kültür Bakanı olsaydı, neler yazardın?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bellini'nin yaptığı üç Fatih Sultan Mehmet tablosundan birini İstanbul halkına armağan ettiğini belirterek, "Tablonun sahte olduğunu bile iddia edenler oldu. Mesela Murat Bardakçı.. Tarih Yazarı(!) üstelik..

Yahu bu tablo, iki defa, hem de dünyanın en büyük, en saygın iki kurumu, Sotheby's ve Christie'de müzayedeye çıktı.

Bu firmaların adı senettir. Arka arkaya ikisi de "Sahte" tabloyu satarlar mı?." diye yazdı.

Hıncal Uluç, Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in önce "Gururla 'Osmanlı torunlarıyız' diyorsak bu tablo alınmalı" diye yazdığını ancak tabloyu İmamoğlu alınca "Parayla tablo almakla iş bitmiyor" dediğine işaret ederek, "Tabloyu alan İmamoğlu değil de, Kültür Bakanı Ersoy olsaydı, neler yazardın "Bu tablo alınmalı" diyen Mevlut Kardeşim?..

Ama İmamoğlu alınca, "AK Parti 4 bin 399 kültür varlığının Türkiye'ye iadesini sağladı" diye yazdın, sanki ulusal bir varlığın yurda kazandırılmasının AK Partisi, CHP'si varmış gibi..

Yahu yapmayın.. Yahu etmeyin.. Herkese, her şeye "Biz..

Onlar" diye ikiye ayırıp bakmayın.. Şu "Onlar" lafını ara sıra da unutun, ne olur..

Bir kere de "Biz" deyin, "Onlar"sız.." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...