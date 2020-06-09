Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan gazetesine eleştiri: Magazin haberlerinde bile particilik olur mu, bizde Cem Yılmaz'ın sadece olumsuz haberleri giriyor mesela

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinin iktidar eğilimli olmasının doğal karşıladığını belirterek, "Haberde bu kadar açık taraf tuttun mu, gazete inandırıcılığını yitirir. Saygınlığına gölge düşer. Benim uğraşım "İnandırıcılık ve Saygınlık" için, sevgili dostlar. Günlerdir adeta kampanya açtık..



Bir muhalif gazeteci, Beşiktaş ilçesindeki evine kaçak eklemeler yapmış. Evi genişletmiş. Tabanı kazdırıp bir de bodrum eklemiş.. Ayni haberde, eski kullanım alanı da yazılı. Bugün elde edilen de..

Salon büyütme+ Bodrum eki.. Toplam 13 metre kare iyi mi?. Bu haberi bir de editör okuyor üstelik..



Yahu bizim Alkent sitesinde (O da Beşiktaş) tonla kapatılan balkon var.. Al sana ekleme..



Bir de haber yazış tarzımız var. "Bodrum Belediyesi Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak veranda gölgeliğini yıkma kararı aldı." "CHPli Bodrum Belediyesi okaliptüsleri yanlış budadı.." Yani yaptığınız şeyi alkışlıyorsak, Bodrum Belediye'nin Başkanı oluyorsunuz. Haberimiz ağır eleştiriyorsa, Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı.. Sinek ufak ama mide bulandırıcı. Değer mi, muhabir kardeşlerim?. Değer mi?. Editörler?. Magazin haberlerinde bile particilik olur mu?. Dünya üzerinde tüm komedyenler muhaliftir. Öyle olmazsanız, güldüremezsiniz ki?." diye yazdı.

Hıncal Uluç, gazetesindeki haberleri eleştirdiği "Benim gazetem mükemmel olmalı" başlıklı yazısında, Cem Yılmaz'ın sadece olumsuz haberlerinin girildiğine işaret ederek, "Bizde Cem Yılmaz'ın sadece olumsuz haberleri giriyor mesela.. Son yıllar da tek olumlu Cem haberi okudunuz mu?.



Şimdi bizde geçen hafta okudunuz.. Cem Yılmaz, kız arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bahçesinde çekilen resimlerin internette yayınlanmasına "Özel yaşam" gerekçesiyle itiraz etmiş yargıda ve "Ulaşım engellemesi" istemiş. Bu haberi "Mahkeme Cem'in talebini reddetti" diye birinci sayfanın en tepesinden resimle anons ettik. Günaydın'ın ön sayfasına da "Kapak Hikayesi" yaptık. Haberin içinde Cem'in, telefonda bir tıkla ulaşılabilecek Cem'in söylediği tek satır yoktu.



Cumartesi günü, cebime bir haber ve bir mahkeme kararı fotokopisi düştü. Yargı Cem Yılmaz'ın talebini kabul etmişti. İşte karar fotokopisi de ekli olarak. B sabah bizim gazeteye baktım, satır yok!.

Şimdi benim yerimde olun ve de rahatsız olmayın..



Üstelik haberi yapan, benim sık sık "Haber tek taraflı yazılmaz, öbür taraftan da soruşturulur" diye eleştirdiğim arkadaş.. Bu gazetede, okumaya doyamadığım bir Okur Temsilcisi/ Ombudsman vardı.

İbrahim Altay.. Ayrıldı. Yerine başkasını koymadık.

Hürriyet de Faruk'un (Bildirici) yerine kimseyi koymadı. Peki o yüz binlerle okuru kim temsil edecek bu büyük gazetelerde?. İşte ben, bu sebeple kendi kendimi görevlendirdim, Sevgili Okurlar ve meslektaşlarım!" diye yazdı.

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Cem Yılmaz'dan Hıncal Uluç'a yanıt

Komedyen Cem Yılmaz, Uluç'un yazısına ilişkin "Ben hiç 'olumlu' bir şey yapmadığım içindir:) Teşekkür ederim." paylaşımını yaptı.